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На «Рамштайне» обсудили поставки Киеву дальнобойного оружия и вертолетов

На "Рамштайне" обсудили поставки Киеву дальнобойного оружия и вертолетов

В рамках очередного заседания в формате «Рамштайн» обсуждался вопрос увеличения поставок Украине дальнобойного оружия. Также поднималась тема адаптации зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам.

Об этом заявил начальник Управления печати и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк, сообщает Military Media Center.

«Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно и обязательства работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов», – сказал Павлюк.

В рамках встречи также обсуждалась адаптация зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам, имеющимся в распоряжении Сил обороны Украины.

Также обсуждалось наращивание возможностей для увеличения производства боеприпасов и артиллерийских систем, в частности в совместных проектах стран-партнеров с Украиной.

Начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковник Геннадий Коваленко сообщил, что на встрече обсуждались также вопросы усиления возможностей Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской коалиций и коалиции морской безопасности.

В частности, отметил полковник, в рамках авиационной коалиции наряду с обязательствами по предоставлению самолетов F-16, обсуждаются также вопросы предоставления союзниками дополнительных вертолетов.

«Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать «отставить панику» всем тем, кто поднимает настроения о потере поддержки Украины», – подчеркнул Павлюк.

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