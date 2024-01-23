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Оказывается, мы победили не только Армению, но и Францию

Оказывается, мы победили не только Армению, но и Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон среди задач вооруженных сил в 2024 году назвал обеспечение обороны заморских территорий, вскользь упомянул Балканы и подчеркнул, что: «…в центре нашего внимания и… укрепление нашей позиции и вынесение исторических решений, особенно в отношении Армении (?!)».  Об этом в своем «Фейсбуке» написал политолог Расим Мусабеков.

«Что тут скажешь. В Европе впервые, после второй мировой война, из-за вторжения России в Украину разразилась полномасштабная война. Полыхает Ближний Восток. После террористического нападения палестинского ХАМАС на Израиль и атак йеменских хуситов в Красном море ожидается вовлечение в военные действия Хезболлах из Ливана.

Францию изгоняют из традиционной сферы ее влияния в Северной Африке. Все это происходит прямо сейчас, а президент Макрон разглагольствует об Армении, безопасность которой, напомню, обеспечивается не Парижем, а союзническим договором с Россией и членством в ОДКБ. Парламент и правительство Франции демонстрирует редкое единодушие с президентом Макроном. Так, не успел, как следует, осмотреться в своем кабинете, новоназначенный глава МИД Стефан Сежурне выступил с заявлением, что: «Франция обеспечит постоянную поддержку Армении» и что: «Нужно искать справедливый и продолжительный мир, основанный на уважении закона и территориальной целостности, а также необходимо обеспечить право на достойную жизнь населения, уважая их память, историю и культуру».

Красиво говорит. Однако мы не забыли, что за четверть века армянской оккупации наших территорий слов в поддержку Азербайджана от французских политиков не услышали. Следовательно, мы имеем полное право не обращать внимание на благостные призывы и предостережения французских политиков», – отметил Мусабеков.

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