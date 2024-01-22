Шведский политик боится минаретов и призывает запретить исламскую символику

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Председатель комитета по вопросам юстиции парламента Швеции и член правой партии «Шведские демократы» Ричард Йомсхоф призвал запретить исламскую символику в общественных местах по аналогии с запретом на изображение свастики. Его слова приводит газете Aftonbladet.

По словам политика, для многих, и для него в частности, минареты и полумесяц представляет собой нечто очень опасное и плохое.

Йомсхоф высказал мнение, ограничение исламской символики в Швеции возможным шагом вперед.

При этом парламентарий пояснил, что нацизм и ислам не одно и то же.