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В Азербайджане возбуждено 20 уголовных дел в отношении уклонистов

В Азербайджане возбуждено 20 уголовных дел в отношении уклонистов

В Азербайджане возбуждено 20 уголовных дел в связи с уклонением от военной службы.

Об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Сообщается, что на основании материалов, поступивших в прокуратуру из Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, проведено расследование по фактам уклонения от призыва на срочную военную службу в 2023 году.

В связи с указанными фактами в 20 случаях были возбуждены уголовные дела и проведено предварительное следствие по статьям 321.1 и 321.2 УК (уклонение от прохождения военной службы), 6 из этих дел направлены на рассмотрение в соответствующие суды, а по остальным продолжается предварительное следствие.

Кроме того, в настоящее время 125 человек переданы в распоряжение соответствующих структур Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу с целью отправки их на действительную военную службу, по другим материалам расследование продолжается.

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В Азербайджане возбуждено 20 уголовных дел в отношении уклонистов
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