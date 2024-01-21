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Атака ВСУ на газовый терминал заставила Россию перебросить с фронта часть сил ПВО

Атака ВСУ на газовый терминал заставила Россию перебросить с фронта часть сил ПВО

Россия вынуждена перебрасывать свое ПВО с фронта после атаки на газовый терминал «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области. Об этом сообщают источники издания «РБК-Украина».

Нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» – это один из самых новых и важных в РФ. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск.

После атаки все танкеры, которые были у терминала, отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

«Эта атака нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ», – заявил источник.

По данным источника, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла.

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