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В России подтвердили гибель командира подбитого Ил-22

В России подтвердили гибель командира подбитого Ил-22

На борту российского Ил-22, который 14 января был подбит над Азовским морем, погиб его командир, майор Виктор Климов. В РФ подтвердили эту информацию, заявив о его «героической гибели при исполнении воинского долга».

В Сети пишут, что командир скончался от осколочных ранений, пока самолет еще находился в воздухе. В итоге садить поврежденный Ил-22 пришлось второму пилоту, который тоже был ранен.

Климов был старшим летчиком-испытателем войсковой части 27237. Его отец Иван Климов был штурманов в 1 эскадрилье в Тихорецке.

«Хороним наших детей…его отец Ваня Климов – с нашего выпуска», – сокрушается российский летчик-испытатель Александр Гарнаев.

В последний раз Климов-младший был в Сети в день своей гибели – 14 января 2024 года.

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