Билл Гейтс: В вакцинах от Covid будут использоваться «маленькие пластыри»

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Билл Гейтс объявил, что в вакцинах против Covid следующего поколения будут использоваться «маленькие пластыри» вместо игл для облегчения вакцинации, и что они будут иметь «более длительный срок действия и больше видов».

«У нас будет вакцина против туберкулеза, вакцина против малярии, вакцина против ВИЧ и даже такие вещи, как вакцины от Covid, нам нужно сделать их более продолжительными и иметь больший охват», — сказал Гейтс CNBC India во время саммита в Давосе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.