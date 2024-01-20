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Баку расследует деяния армянских сепаратистов с соблюдением международных законов

Баку расследует деяния армянских сепаратистов с соблюдением международных законов

В данный момент следствие в отношении задержанных армянских сепаратистов, содержащихся в Баку, продолжается с соблюдением международных конвенций.

Об этом журналистам заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что эти лица занимались сепаратизмом, действуя незаконно на территории Азербайджана, фактически подчиняясь Армении.

«Проводятся обширные следственные мероприятия. Работы много. Следственные действия проводятся в соответствии с требованиями всех международных конвенций и национального законодательства. После того, как уголовное дело будет завершено и им будут предъявлены окончательные обвинения, дело будет передано для рассмотрения в суд», – добавил К.Алиев.

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