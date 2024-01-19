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Ильхам Алиев выделил финансовую помощь религиозным структурам

Ильхам Алиев выделил финансовую помощь религиозным структурам

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане, сообщает АПА.

Согласно распоряжению, из резервного Фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете cтраны на 2024 год для оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане, Управлению мусульман Кавказа выделено 2 млн манатов, религиозному учреждению Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви – 350 тыс. манатов, Бакинской религиозной общины горских евреев – 350 тыс. манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев – 350 тыс. манатов, религиозной структуре Апостольской префектуры Римско-католической церкви в Азербайджане – 350 тыс. манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана – 350 тыс. манатов, а также в целях материальной поддержки других неисламских религиозных общин Фонду пропаганды духовных ценностей, подведомственному Государственному комитету Азербайджана по работе с религиозными структурами – 350 тыс. манатов.

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