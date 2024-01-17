Гутерреш: Израиль, Иран и Турция обладают большим влиянием, чем постоянные члены СБ ООН

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Постоянные члены Совбеза ООН, среди которых — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, — в значительной степени утратили свой авторитет, заявил Генсек всемирной организации Антониу Гутерреш.

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«У пятерки постоянных членов СБ ООН сегодня гораздо меньше влияния. Вы должны признать, что сегодня существуют средние державы, которые имеют больше влияния на происходящее, чем крупные державы», — цитирует его ТАСС.

По словам Гутерреша, сейчас Израиль, Иран и Турция обладают большим влиянием в имеющихся кризисах.