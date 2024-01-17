Гутерриш призвал к реформированию ООН

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал реформировать международные институты, чтобы они могли решать задачи современного мира и те, которые могут появиться в будущем.

«Институты, которые занимаются глобальным управлением, от Совета Безопасности ООН до Бреттон-Вудской системы, были созданы 80 лет назад. Мы не можем построить будущее для наших внуков при помощи систем, разработанных для наших дедов», – заявил он, выступая в среду на форуме в Давосе.

Он добавил, что ООН в этом году будет уделять повышенное внимание процессам реформирования.