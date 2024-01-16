Иран нанес удар баллистическими ракетами по базе США (видео)

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Восемь объектов возле американского консульства в административном центре Иракского Курдистана, городе Эрбиль попали под обстрел баллистическими ракетами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщили иранские военные. Под удар также попали американская авиабаза Харир и международный аэропорт Эрбиль.

Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение после того, как в городе прозвучали взрывы.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за удары по месту сбора антииранских группировок в Эрбиле.

«Мы нацелились на штаб-квартиры шпионов и собрания террористов в ответ на недавние террористические преступления, совершенные врагами Ирана», — заявили в КСИР.

Также стражи исламской революции заявляют об атаке баллистическими ракетами дальнего радиуса действия по консульству США в Эрбиле.

В результате удара КСИР погиб курдский бизнесмен, владеющий компаниями Empire и Falcon Group, Пешрав Дзейи, который был тесно связан с «Моссадом» и региональным правительством Иракского Курдистана.

По данным СМИ, в его дом прилетело 4 ракеты.

США осуждают удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по городу Эрбиль, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнюю атаку Ирана на Эрбиль и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке», – отмечается в заявлении.