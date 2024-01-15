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Турция выслала израильского футболиста (обновлено)

Турция выслала израильского футболиста (обновлено)

20:48 Израильский футболист Сагив Йехезкель, выступавший за турецкий клуб «Антальяспор», покинул Турцию. Об этом в соцсети Х написал глава МВД Турции Али Ерликая.

«Израильский футболист из клуба «Антальяспора» Сагив Йехезкель по состоянию на 17:15 покинул нашу страну. Я хотел бы еще раз заявить, что Турция всегда поддерживает всех угнетенных людей и палестинский народ», – отметил министр.

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19:12 Израильского футболиста Сагива Йехезкеля, игравшего за турецкий клуб «Антальяспор», депортируют из Турции. Поводом для этого послужила его акция в поддержку израильских заложников, захваченных палестинской группировкой ХАМАС, пишет Times of Israel.

После окончания матча Йехезкеля задержали турецкие силовики и доставили его в суд. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч написал в соцсети X, что против 28-летнего футболиста возбудили дело по обвинению в публичном разжигании ненависти и вражды. Суд постановил депортировать его из страны. В свою очередь, руководство клуба «Антальяспор» заявило о расторжении контракта с Йехезкелем.

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