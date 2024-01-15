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Игнат: Живучий гад, но восстановлению не подлежит

Игнат: Живучий гад, но восстановлению не подлежит

Российский самолет Ил-22, сбитый украинскими военными 14 января над Азовским морем, мог долететь до аэродрома. Однако он не подлежит восстановлению.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в соцсети Facebook.

По словам Игната, пилоты Ил-22 все же могли довести самолет до аэродрома в российском городе Анапа и экстренно приземлиться.

«Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто «восстановлению не подлежит». Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет. Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь и 200-е», – написал он под фото.

Также он заявил, что приоритетной целью во время проведения операции все же был самолет-разведчик А-50.

«Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был и есть приоритетной целью для нас. И до сегодняшнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных Сил. А тут еще и Ил-22 (воздушный командный пункт) попал под раздачу», – отметил он.

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