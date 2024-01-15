Первый снег в Баку, или День сурка

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С вечера 13 января Баку и Абшеронский район накрыла снежная буря, и утром город был полностью покрыт снежным покровом, высота которого местами достигала 16-20 см. Да, радости, конечно, же было много – с раннего утра народ уже высыпал на улицы с детьми – лепить снежных баб и играть в снежки, а в соцсетях активно распространялись видеоролики, на которых полицейские кормили бездомных животных, переводили чрез дорогу старушек и вручную посыпали улицы солью.

Но постепенно эйфория прошла и взрослым вдруг стало не до радости, даже более того – тревожно, потому что близился понедельник. Всем стало ясно, что снегопад в Баку в очередной раз обнажил целый ряд социальных проблем, подтверждающих факт того, как всегда, зима пришла неожиданно и город наш к ней не готов. И, между прочим, подобная ситуация происходит ежегодно, но уроков из этого коммунальные службы города так и не извлекли.

Снегопад вызвал сбой в доставке хлеба, в работе общественного транспорта, за сутки с переломами и ушибами в травмпункты обратились 75 человек, на дорогах произошел ряд автоаварий, но тем не менее согласно сообщению пресс-службы МВД, серьезных или смертельных происшествий, связанных с погодными условиями, в стране, к счастью, не зафиксировано.

За минувшие снежные сутки в колл-центр «102» министерства поступило 3 765 звонков от граждан с просьбой о помощи из-за погодных условий. Они были оперативно переправлены сотрудникам на местах, которые оказали гражданам необходимую помощь. Обращения в основном поступали от лиц, передвигавшихся по автомагистралям страны, в частности в горных районах.

Понятно, что силовые, медицинские и транспортные структуры работали в усиленном режиме и справились с ситуацией профессионально, но работников ЖЭУ похвалить не за что. На самом деле сотрудники этой структуры, должны были оперативно начать расчистку вверенной им территории уже после того, как снегопад в городе закончился (приблизительно к 13:00), дабы не допустить обледенения пешеходных территорий. Но все силы были брошены, как всегда, на расчистку центра города, а остальные районы столицы были проигнорированы. Да, с самого раннего утра практически все трассы уже начали расчищаться, но тротуары и пешеходные зоны были завалены снегом, через завалы которого пешеходам приходилось буквально пробираться. Как и следовало ожидать, за ночь снежный настил около блоков и на пешеходных зонах подмерз, и утром по этой толстой корке наледи пройти без риска падения было практически невозможно. И только после восьми утра на улицах появились чистильщики снега, вооруженные деревянными щитами. Людям, спешащим на работу, приходилось спрыгивать с тротуаров прямо в жидкую снежную грязь на обочине дороги, рискуя при этом попасть под машину.

Тем не менее сегодня в СМИ распространилось интервью главы ИВ Баку Эльдара Азизова, заявившего, что на самом деле вся ситуация была под контролем, ну, а если и были какие-то недочеты, то, что тут поделаешь, и в странах Европы никто снег сразу не убирает, ибо справиться с последствиями снегопада – дело сложное, и потому все мелкие недочеты – это нормально.

Прогуглив информацию, автор заметки убедился, что отчасти глава города прав, и последствия снегопада практически в любом городе мира исчезают сами по себе – естественным путем оттаивания и ухода талой воды в городские водные артерии или канализационные столки (чего не скажешь про наш стольный град, в котором старенький канализационный коллектор вот-вот прикажет «долго жить» и большинство канализационных люков местные асфальтоукладчики щедро заливают асфальтом).

Но есть города, где снег, даже после сильного снегопада, вообще не является проблемой. В Хельсинки (население 5 568 627 человек) снег вообще не является проблемой, а если и возникают какие-то неурядицы, то временно, так как снег здесь убирается непрерывно, ночью и днем, в праздники и будни. Сосульки и наледь сбивают с крыш и фасадов с помощью специальной подъемной техники, а не на головы прохожим. Кроме того, местные власти Финляндии с помощью тысяч автоматических фотокамер возле дорог ежечасно отслеживают любые изменения погоды. Если синоптики обещают снегопад, муниципалитет каждого города ровно за сутки до его начала собирает совещание – на нем дорожники и управленцы обсуждают, какую технику, в каком объеме и где задействовать. Таким образом, коммунальщики выезжают на рабочие участки еще до возникновения проблемы.

Но в пример можно привести не только Европу, где одним из способов борьбы со снегом и гололедом является грамотная работа служб, которые отвечают за чистоту на дорогах (в европейских странах химические элементы и соль в качестве противогололедных средств используют крайне редко и дозировано), но и Японию, где дороги и тротуары чистят классическим методом, и любое использование реагентов в этой стране строго запрещено. Японцы чистят снег практически постоянно, не дожидаясь окончания снегопадов. Сначала снег бурит специальный трактор. За ним двигаются экскаваторы и грейдеры.

Конечно же, снег для Баку – не столь частое явление, как ветер и дождь, но иногда он случается и дешевле будет почистить дороги и тротуары, чем разгребать последствия снегопада, а это не только аварии, травмы, и проблемы с общественным транспортом, но производственный простой.

И исполнительные власти Баку, и не только столицы (чем дальше от города проблема с заснеженными дорогами и гололедом стоит еще более остро), должны не только понимать это, но и чувствовать все ответственность перед гражданами. Ведь за неделю до начала снегопада в Баку синоптики неоднократно предупреждали об этом событии, а, значит, и коммунальные службы должны были быть готовы, и сотрудники обязаны были начать работу по расчистке дворов и тротуаров еще вчера, когда снегопад прекратился.

Но, если посмотреть на штат дворников в ЖЭУ, конечно же, становится как-то стыдно даже, что мы ждем активных действий от пожилых женщин, вооруженных лопатами и деревянными щитами. А кроме них, убирать дороги и тротуары в Баку, по сути, некому. В ЖЭУ наблюдается острая нехватка коммунальных работников, так теперь называют дворников. А ведь подход к этой профессии нужно кардинально пересмотреть.

Приведем в пример Германию. В этой стране работа дворником приносит доход в размере, который зависит от объема и сложности выполняемых работ.

Нанимаются на работу дворники в Германии обычно городскими властями, крупными компаниями или компаниями, владеющими городской недвижимостью, домовладельцами. В их обязанности входит уход за зданием и прилегающей территорией. И речь не только об уборке мусора. Поэтому такого работника можно скорей назвать «дворником-смотрителем за зданием и территорией».

Приветствуется, если дворник обладает какими-то техническими знаниями и навыками, например, если он может выполнять некоторые электротехнические работы, имеет навыки слесаря или плотника.

В таком случае круг его обязанностей официально расширяется. Он занимается обслуживанием здания на базовом уровне в рамках своих компетенций.

Естественно, подобные навыки должны иметь документальное подтверждение, поскольку безопасность превыше всего. Поэтому претенденту на такую должность желательно иметь профессионально-техническое образование или пройти какие-то технические курсы.

Помимо уборки территории, часто такой дворник-смотритель в Германии выполняет следующие дополнительные функции: уход за дворовыми насаждениями; обслуживание отопительного оборудования здания; некоторые работы по электрике в здании; обслуживание дворовых конструкций (фонтанов, например) и т.д.

Собственно, и сама уборка территории в Германии сегодня по большей части является механизированной. Дворник все чаще имеет в своем распоряжении различные механизмы и оборудование, призванные облегчить и автоматизировать труд: это газонокосилки, мусороуборочная техника, автомобиль для перевозки инвентаря и уборочной техники. И, соответственно, зарабатывает такой дворник больше 2 тысяч евро в месяц (в том же Берлине), а в Бранденбурге – больше 3 тысяч евро.

В братской Турции дворник зарабатывает больше 1000 долларов, а в Англии работник метлы и шланга получает по 18 фунтов стерлингов за час работы (рабочий день – 5 часов). Кроме того, возрастной ценз также играет роль: чем моложе дворник, тем больше он зарабатывает. Как правило, в странах Европы на эту вакансию устраиваются студенты, оплачивающие свое обучение или проживание на съемных квартирах. И потому не редкость увидеть парней и девушек в спецодежде, убирающих улицы, парки и скверы. И при этом никто из них не считает свою работу зазорной – отнюдь, многие рассматривают возможность следить за порядком в родном городе как честь, и, кроме того, от них не отстают местные жители, охотно берущие в руки деревянные щиты и веники для очистки тротуаров от снега.

У нас в Баку подобное рвение почему-то считается зазорным: дескать, есть дворники, пусть они и убирают. А дворники, в свою очередь, считают, что территорию блоков вполне могут почистить и сами жильцы. И, кроме того, погодные условия сами все «разрулят»: снег растает, а там хоть трава не расти.

То есть желания работать нет. А если вспомнить предыдущие года и все последствия снегопадов, выпавшие на долю граждан Баку, то его не было вообще никогда. И навряд ли оно будет вообще. И хорошо, что снег начал таять, еще один день такого снежного безобразия мы не выдержим.

Яна Мадатова