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Победу Азербайджана отметили в российских городах (фото)

Победу Азербайджана отметили в российских городах (фото)

Азербайджанская община, проживающая в различных городах Российской Федерации, провела мероприятия, посвященные 8 Ноября – Дню Победы.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, функционирующая в Республике Дагестан Национально-культурная автономия азербайджанцев Махачкалы организовала встречу наших соотечественников, проживающих в городе Махачкала. Выступившие на мероприятии председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Махачкалы Ракиф Азизов и другие поздравили наш народ с Днем Победы и полным восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

Председатель Национально-культурного центра «Aзери» Али Дадашев, выступая на мероприятии, состоявшемся в городе Нальчик, говорил о блестящей победе, одержанной нашим народом над врагом. Он отметил, что эта победа завоевана благодаря твердой воле азербайджанского народа, боевому духу азербайджанских солдат, дальновидной и решительной политике президента Ильхама Алиева.

На мероприятии, организованном общественной организацией «Oдлар Юрду», функционирующей в Карачаево-Черкесской Республике, наши соотечественники поздравили народ со справедливым урегулированием конфликта, продолжавшегося 35 лет, полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в Карабахе.

Председатель Азербайджанской национально-культурной автономии «Aраз» Асиф Мусаев и другие соотечественники, выступая на церемонии, состоявшейся в городе Кисловодск, поздравили наш народ с окончанием войны в Карабахе и Днем Победы. «Мы гордимся нашей исторической Родиной и народом», – сказали они.

Председатель общественной организации «Объединение азербайджанцев Хабаровского края» Мамед Искендеров и другие, выступая на мероприятии, проведенном в городе Xaбаровск, поздравили наш народ с великой Победой, выразили признательность президенту Азербайджана и нашей армии. Было подчеркнуто, что Азербайджанское государство и народ доказали всему миру свою непримиримость в вопросе территориальной целостности нашей страны и защиту государственных интересов.

«Aзербайджанское общество стало сильнее, сплотившись вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Aзербайджан восстановил справедливость, свой суверенитет, и наш народ ступил на родную землю. Это исторический день, торжество справедливости и верховенства законов! Все мы всегда будем помнить этот день», – сказали наши соотечественники.

В мероприятии, организованном в городе Mурманск, приняли участие наши соотечественники и представители различных общин. Выступившие на церемонии председатель общественной организации «Aзербайджанский культурный центр» Мурманской области Афил Гусейнов и заместитель председателя Мехти Файязлы передали нашему народу поздравления и добрые пожелания по случаю грандиозного исторического события: «Восьмого ноября 2020 года была заново написана история Азербайджана, и мы одержали победу! Поздравляем наш народ с этим величественным днем».

Председатель Азербайджанской диаспоры «Достлуг» Приморского края Рамиз Зейналов, выступая на мероприятии, организованном в городе Владивосток, сказал, что накануне третьей годовщины Дня Победы сбылась связанная с Карабахом сокровенная мечта нашего народа, продемонстрировавшего единство и солидарность в дни войны.

Отметим, что на всех церемониях минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

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