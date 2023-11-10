Дорожная полиция предупредила водителей грузовиков

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Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям большегрузных транспортных средств.

В ведомстве призвали к строгому соблюдению правил дорожного движения и техники безопасности в условиях непогоды.

«Владельцам и водителям автомобилей с прицепами, длинномерных грузовиков следует быть особо внимательными, не забывать, что в ветреную погоду движение крупногабаритных транспортных средств еще более затруднительно и опасно. Также необходимо учитывать требования к упаковыванию перевозимых ими грузов» – добавили в дорожной полиции.