Президент Ирана: Вопреки желаниям наших противников, наши отношения день ото дня улучшаются

214 Просмотров

Как мы наблюдаем, транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня, об этом во время встречи в Ташкенте с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым заявил президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси.

«Работа в области транспорта между нашими странами наращивается. Это то, на что были нацелены и вы, и мы. Маршрут Агбенд через реку Араз и те проекты, которые мы реализуем там по согласованию друг с другом, отвечают интересам обеих стран. Это гарантирует транспортную связь между Азербайджаном, Ираном и Нахчываном и устраняет озабоченность, которая была в этой сфере.

Мы убеждены, что, вопреки желаниям наших противников, наши отношения день ото дня улучшаются, и те страны, которые стремились вставлять палки в колеса наших отношений, проваливаются в своих планах и разочаровываются», – подчеркнул президент Ирана.