Талибы предоставят Ирану Ваханский коридор для транзита грузов в Китай

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Заместитель премьер-министра контролирующего Афганистан движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар Ахунд во главе правительственной делегации завершил визит в Иран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя движения Забихуллу Муджахида.

Талибы заявили о готовности предоставить Ваханскую долину (афганская провинция Бадахшан, граничит с Китаем) для налаживания прямых торгово-экономических отношений Ирана с Китаем, стороны договорились создать совместные группы для ускорения наземной и практической работы в этом направлении.

Талибы также готовы соединить Иран с Узбекистаном через территорию Афганистана, а также продлить проект железной дороги по этому маршруту до Ваханского коридора.

По словам Муджахида, по итогам встреч с руководителями Ирана достигнуты договоренности об увеличении афганского экспорта и импорта через иранский порт Чабахар. Иранская сторона заявила о готовности оказать содействие афганскому экспорту и импорту.

Стороны договорились совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков, совместными усилиями изыскать альтернативные средства к существованию для афганских фермеров.