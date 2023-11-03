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Оверчук: Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном – это двухсторонний вопрос

Оверчук: Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном – это двухсторонний вопрос

Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном – это двухсторонний вопрос.

Об этом сказал журналистам вице-премьер Российской Федерации (РФ) Алексей Оверчук в кулуарах XVI Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде.

«Сопредседателями в этом вопросе являются вице-премьеры Армении и Азербайджана. Что касается участия и роли России в этом процессе, то мы всегда готовы оказать поддержку в предоставлении документов, в том числе и картографических, которые есть у российской стороны», – отметил он.

Оверчук подчеркнул, что формально существует рабочая группа по разблокировке коммуникаций.

«Текст совместного заявления о начале строительства железной дороги через Мегри в значительной степени готовности тоже существует. Что касается непосредственно строительства дороги, то Азербайджан уже начал строительство автомобильной дороги через территорию Ирана в обход территории Армении. Насколько нам известно, также подписан меморандум между Азербайджаном и Ираном о строительстве железной дороги через территорию Ирана в обход территории Армении», – добавил он.

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