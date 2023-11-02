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Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

В праздничные дни поезд из Баку в Агстафу будет отправляться вечером, а из Агстафы в Баку утром, сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

C 7 по 11 ноября поезд, отправляющийся из Баку в 23:55, прибудет в Агстафу в 06:40. С 8 по 12 ноября поезд, отправляющийся из Агстафы в 09:00, прибудет в Баку в 15:50. Рейсы будут организованы на скоростном поезде, состоящем из вагонов сидячего типа. Помимо обычных остановок, поезд, курсирующий на дополнительных рейсах, также будет останавливаться на станции Уджар.

Поезд, отправляющийся из Баку в 08:45 по традиционному графику по маршруту Баку-Агстафа-Баку, прибывает в Агстафу в 13:46, а поезд, отправляющийся в обратном направлении в 17:30, прибывает в столицу в 22:35. Билеты можно приобрести на сайте ady.az и в приложении «ADY Mobile».

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