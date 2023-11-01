Внесена ясность в график работы образовательных учреждений

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Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров «Об изменении рабочих дней и дней отдыха», последним рабочим днем на этой неделе в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей будет 4 ноября, на следующей неделе рабочими днями будут 6, 7 ноября, а первым рабочим днем после праздника – 13 ноября.

Последним рабочим днем на этой неделе в образовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей будет 4 ноября, на следующей неделе рабочими днями будут 6, 7 ноября, а рабочими днями после праздника – 10-11 ноября, говорится в сообщении Министерства науки и образования Азербайджана.