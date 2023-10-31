Канада дала «задний ход»: санкций против Баку не будет

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Посол Канады в Армении Эндрю Тернер на заседании комитета по иностранным делам и международному развитию нижней палаты парламента Канады заявил, что санкции против Баку могут подорвать усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Хотя мы не видели, чтобы кто-то выбрал путь санкций, но стали свидетелями заявлений о возможности военной поддержки со стороны Франции. Это заставило Азербайджан отказаться от запланированных международных встреч и обсуждений, которые могли бы способствовать прогрессу мирного процесса», – отметил он.

О том, что вопрос санкций против Азербайджана уже «на столе» заявила на прошлой неделе в Ереване глава МИД Канады Мелани Жоли.