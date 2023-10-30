Предотвращена контрабанда 53 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

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28 октября в 21:43 в результате бдительности пограничного наряда пограничной заставы пограничного отряда «Лянкяран» пограничных войск Государственной пограничной службы , расположенной вблизи села Сым Астаринского района, была предотвращена контрабанда большого количества наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Государственная пограничная служба, в результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято наркотических средств общим весом 52 килограмма 875 граммов и 9980 таблеток с психотропным содержанием метадон м-40.