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Генконсульство обратилось к азербайджанцам-нелегалам

Генконсульство обратилось к азербайджанцам-нелегалам

Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле проведет прием азербайджанских граждан, нелегально проживающих в Стамбуле (Турция).

Как сообщает генконсульство, в период с 28 октября по 5 ноября граждане могут обратиться в консульство по вопросу получения паспортов, актов гражданского состояния, свидетельств о регистрации (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.) и проведения других консульских операций.

Для не имеющих документов лиц планируется проведение на месте ДНК-анализа для установления родительских прав.

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