Чеченский боец рвется сражаться за Палестину

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Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев дал понять, что готов поехать защищать палестинский народ в конфликте с Израилем.

«Если вы дадите cвоё разрешение, клянуcь, что буду первым, кто отправитcя в Палеcтину. Прошу ваc, дайте мне оружие», — заявил Чимаев, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову после поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ с американцем Камару Усманом.

Боец чеченского происхождения 21 октября нанёс поражение Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.

На счету Чимаева 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».