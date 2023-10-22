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Страны ЕС определят «дорожную карту» для Турции по членству в организации

Страны ЕС определят «дорожную карту» для Турции по членству в организации

Глава Минторга Турции Омер Болат заявил, что Брюссель анонсировал Анкаре передачу «дорожной карты» по евроинтеграции.

Уточняется, что содержание этого документа, устанавливающего среднесрочный план на сближение Турции с Евросоюзом, будет согласовано в середине декабря во время саммита глав государств, входящих в ЕС.

По словам Омера Болата, согласование «дорожной карты» будет частью общего доклада о дальнейшем расширении Евросоюза, членом которого Турция пытается стать в течение 60 лет.

«Министр Болат сообщил хорошую новость о том, что в середине декабря страны-члены определят «дорожную карту» для Турции на уровне лидеров», – сообщает TGRT Haber.

Это сообщение прозвучало на фоне предупреждения месячной давности, озвученного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – тот подчеркнул незадолго до отправки на Генассамблею ООН, что Анкара не всегда будет стремиться в ЕС: если Брюссель продолжит игнорировать интересы Турецкой Республики, их пути могут разойтись.

Также стоит напомнить, что Эрдоган поставил интеграцию Турции в ЕС одним из условий членства Швеции в НАТО.

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