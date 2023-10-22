Израиль вывел из строя сирийские аэропорты (обновлено)

424 Просмотров

11:46 После ударов Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо рейсы были переведены в международный аэропорт в Латакии, сообщает Минтранс Сирии. «Все запланированные рейсы (вылет и прибытие) в аэропортах Дамаска и Алеппо будут перенесены в международный аэропорт Латакии», — приводит сообщение агентство SANA.

Отмечается, что изменения в расписании будут опубликованы.

***

09:16 Израильские войска нанесли воздушные удары по международным аэропортам Алеппо и Дамаска, в результате чего погиб сотрудников одного из аэропортов, еще один человек ранен, сообщает САНА.

Атака была осуществлена в 05:25 в воскресенье. Ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны сирийских Голан.

Удар также нанес материальный ущерб взлетно-посадочным полосам в обоих аэропортах, выведя их из строя.