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Израиль вывел из строя сирийские аэропорты (обновлено)

Израиль вывел из строя сирийские аэропорты (обновлено)

11:46 После ударов Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо рейсы были переведены в международный аэропорт в Латакии, сообщает Минтранс Сирии. «Все запланированные рейсы (вылет и прибытие) в аэропортах Дамаска и Алеппо будут перенесены в международный аэропорт Латакии», — приводит сообщение агентство SANA.

Отмечается, что изменения в расписании будут опубликованы.

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09:16 Израильские войска нанесли воздушные удары по международным аэропортам Алеппо и Дамаска, в результате чего погиб сотрудников одного из аэропортов, еще один человек ранен, сообщает САНА.

Атака была осуществлена в 05:25 в воскресенье. Ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны сирийских Голан.

Удар также нанес материальный ущерб взлетно-посадочным полосам в обоих аэропортах, выведя их из строя.

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