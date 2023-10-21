Умер один из лучших футболистов мира

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В субботу, 21 октября, в возрасте 86 лет скончался легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии сэр Бобби Чарльтон, сообщает «Униан» со ссылкой на официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

– «Манчестер Юнайтед» в трауре из-за смерти сэра Бобби Чарльтона, одного из самых выдающихся и любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Соединенном Королевстве, но и во всем мире, где играют в футбол.

Он вызывал восхищение не только своим спортивным мастерством и честностью, но и выдающимися качествами футболиста. Сэр Бобби навсегда останется в нашей памяти как гигант игры.

После завершения карьеры он продолжал с честью служить клубу в качестве директора на протяжении 39 лет.

Его беспрецедентные достижения, характер и служение навсегда вошли в историю «Манчестер Юнайтед» и английского футбола, а его наследие продолжит жить благодаря деятельности Фонда сэра Бобби Чарльтона, меняющего жизни людей. Клуб выражает искренние соболезнования его жене, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил, – говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

Бобби Чарльтон был выпускником академии «Манчестер Юнайтед». Он провел 17 лет в клубе, сыграв за это время 758 матчей и забив 249 голов. За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 поединков и забил 49 голов.

Сэр Бобби является чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». В 1966 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Чарльтон был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».