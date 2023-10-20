Азербайджан и Россия выставили 5 совместных постов в Карабахе

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Об этом говорится в ежедневном бюллетене Минобороны России.
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.
Всего с 19 сентября 2023 г. свернуты восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев.
Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено 10 постов, в том числе пять совместно с азербайджанской стороной.
При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Карабаха.