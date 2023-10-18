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Главное Общество

В Шуше устанавливают сейсмическую станцию

В Шуше устанавливают сейсмическую станцию

Продолжаются технические работы по установке сейсмической станции, подаренной Республиканскому центру сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА Агентством по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при министерстве внутренних дел Турции.

В связи с этим Шушу посетил начальник отдела международных связей РЦСС Тельман Джафаров, сообщает Report.

В настоящее время продолжается бурение скважины, в которой будет размещена сейсмическая станция.

Шушинскую сейсмическую станцию планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года.

Отметим, что РЦСС предусматривает установку сейсмической и геофизической станции в Карабахе, а также в других прилегающих районах. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

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