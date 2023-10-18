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Баку озвучил свою позицию по палестино-израильскому конфликту (фото)

Баку озвучил свою позицию по палестино-израильскому конфликту (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 18 октября в рамках своего рабочего визита в город Джидда Королевства Саудовская Аравия принял участие и выступил на внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров, посвященном последним событиям в зоне израильско-палестинского конфликта.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел, министр Джейхун Байрамов, заявив, что последние события, повлекшие за собой серьезное ухудшение ситуации с безопасностью в регионе, вызывают беспокойство, обратил внимание на то, что наша страна выступает за прекращение военных действий и эскалации. Он выразил соболезнования в связи с растущими потерями среди гражданского населения, включая женщин и детей, пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Министр указал на необходимость защиты гражданских и инфраструктурных объектов, а также святилищ в целях предотвращения угрозы жизни мирных людей и во избежание усугубления сложившейся ситуации. По его словам, новости о возможном расширении географии конфликта вызывают беспокойство. В этой связи Джейхун Байрамов подчеркнул значение в деле устранения возникшей ситуации совместных усилий международного сообщества против шагов, угрожающих мирным переговорам.

Отметив, что наша страна всегда сохраняет приверженность исламской солидарности и поддерживает борьбу за государственность палестинского народа, министр Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан выступает сторонником разрешения израильско-палестинского конфликта в соответствии с международно-правовыми нормами и соответствующими резолюциями ООН на основе принципа двух государств с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Государства Палестина.

Говоря об усилиях Азербайджана по ликвидации последствий конфликта, министр Джейхун Байрамов довел до внимания коллег, что наша страна внесла финансовый вклад в это дело, перечислив в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам средства в размере 1,6 миллиона долларов.

Также он отметил, что во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения страна уделяла особое внимание палестинской проблеме, в частности предпринимала шаги в направлении усиления работы Комитета министров ДН по Палестине.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан продолжит усилия по достижению решения палестинской проблемы в соответствии с нормами и принципами международного права.

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