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Эрик Кантона встал на защиту палестинцев

Эрик Кантона встал на защиту палестинцев

Известный в прошлом футболист Эрик Кантона встал на защиту палестинцев в их войне с Израилем. По мнению легендарного футболиста, против жителей сектора Газа осуществляется настоящий режим апартеида.

Поэтому француз призвал дать больше прав и свобод палестинцам, а также перестать людей, которые поддерживают палестинцев, называть сторонниками ХАМАСа.

«Защищать права палестинцев не означает быть приверженным ХАМАСу. Если кто-то говорит: «Освободите Палестину» – это не означает, что этот человек антисемит или что он хочет истребить всех евреев.

«Освободите Палестину» означает просьбу освободить палестинцев от израильской оккупации, во время которой на протяжении 75 лет они были лишены основоположных прав человека.

«Освободите Палестину» означает просьбу прекратить держать в заключении 2,3 миллиона палестинцев в крупнейшей в мире тюрьме под открытым небом, половина из которых – дети.

«Освободите Палестину» означает просьбу прекратить апартеид со стороны израильского правительства.

«Освободите Палестину» означает просьбу предоставить палестинцам контроль над инфраструктурой, которая является главной на ихней земле», – написал Кантона в своем «Инстаграме». Он закрыл комментарии к этому сообщению.

 

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Публикация от Eric Cantona (@ericcantona)

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