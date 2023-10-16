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В Гядабейском районе злоумышленники пытались отстреливаться от полицейских

В Гядабейском районе злоумышленники пытались отстреливаться от полицейских

В селе Сарыгасанлы Гядабейского района задержаны лица, пытавшиеся оказать сопротивление сотрудникам полиции с применением огнестрельного оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, ранее судимый, находящийся в розыске в связи с делом, возбужденным по статьям 177.2.1, 177.2.3 (кража) УК Азербайджана, Насиб Гайыб оглу Гусейнов, находившийся вместе с ним Эльман Аваз оглу Джафаров, 1976 года рождения, в отношении которого ведется уголовное производство по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а также Нариман Алескер оглу Джафаров, 1967 года рождения, при задержании сотрудниками районного отдела полиции попытались оказать сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции попытка вооруженного сопротивления была пресечена, Н.Гусейнова задержали с применением табельного оружия. Получивший ранение в область ноги Н.Гусейнов госпитализирован с оказанием первичной медико-санитарной помощи под наблюдением. Его жизни ничего не угрожает.

С места инцидента в качестве оружия преступления взято ружье.

По факту ведется расследование.

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