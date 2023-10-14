Армяне о том, как власти «арцаха» наживались на простых карабахцах (видео)

1090 Просмотров

Блогер из Европы, этнический армянин, Эдвин Мартиросян опубликовал вчера пост на своей странице в facebook, в котором поведал о том, как власти «арцаха» на протяжении 35 лет расхищали средства, выделенные армянской диаспорой, и не только ею, с целью социальной поддержки и благоустройства в Карабахе.

По словам Мартиросяна, на имя больных и стариков, солдат и детей Карабаха со всего мира собирались колоссальные суммы и прикарманивались. Не было никакого патриотизма и любви к родине. Была только жажда нажиться, спекулируя положением простых карабахцев. Те, кто собирали эти деньги, ни дня в Карабахе не жили, а шикарно устроились в Европе и США. Половину собранных денег дашнаки распиливали на местах, а половину отдавали карабахскому преступному клану. В итоге простые люди этих денег не видели. Теперь утрата Карабаха для них означает потерю источников доходов, поэтому им невыгодно, чтобы проблема Карабаха была решена, а карабахцы зажили в мире и благополучии.

Названо имя еще одного махинатора – это брат каталикоса армян, владыка Езрас, который по всей России собирает деньги для церквей и «арцахцев». Езрас и его священники 35 лет воровали деньги, прикрываясь карабахцами.