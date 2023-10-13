Татар: Верю, что наше единство с Азербайджаном будет вечным

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Мы, Турецкая Республика Северного Кипра, делаем все возможное, чтобы интегрироваться в международное сообщество.

Об этом президент Северного Кипра Эрсин Татар сказал во время выступления в университете ADA.

Он напомнил, что Северный Кипр расположен в Восточном Средиземноморье – регионе, имеющем большое стратегическое значение.

Эрсин Татар отметил, что во времена Османской империи на Кипре не было конфликта, и Северный Кипр считает Турцию своей Родиной и сегодня тесно связан с ней.

«Турция наша Родина. Потому что Турция когда-то спасла нас от британской оккупации. Турция заняла бескомпромиссную позицию в этом направлении. Мы вместе с османской армией вели борьбу с англичанами, потому что когда-то они пытались аннексировать наши территории. При поддержке Британии на территорию Кипра были переселены люди из других мест, которые выступили против нас. Однако Турция и Мустафа Кемаль Ататюрк были обеспокоены происходящим на наших территориях. Мустафа Кемаль Ататюрк сказал, что наши братья-киприоты не одиноки. Турция самая важная страна в регионе. У нас было много жертв в войнах», – добавил Эрсин Татар.

Президент Северного Кипра подчеркнул, что, как и Азербайджан, Северный Кипр пережил трудные времена: «Поэтому мы как никто понимаем вас. Во время 44-дневной войны мы морально были вместе с Азербайджаном и азербайджанским народом. Верю, что наше единство будет продолжаться вечно. Да здравствует Северный Кипр, да здравствует Турция, да здравствует Азербайджан!», – сказал в заключение своего выступления Эрсин Татар.