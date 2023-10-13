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Вагиф Хачатурян льет крокодильи слезы на суде в Баку (обновлено, фото)

Вагиф Хачатурян льет крокодильи слезы на суде в Баку (обновлено, фото)

Началось судебное заседание по делу в отношении Хачатряна Вагифа Черкезовича, который обвиняется в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

В административном здании Ясамальского районного суда проходит подготовительное заседание суда под председательством судьи Бакинского военного суда Джамала Рамазанова.

Хачатурян расплакался на суде.

***

09:47 Сегодня начинается суд над Хачатуряном Вагифом Черкезовичем, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешяли Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

В административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Джамала Рамазанова состоится подготовительное заседание суда.

На заседании будут уточнены анкетные данные обвиняемого и 59 потерпевших по делу.

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