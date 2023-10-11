Алиев назвал альтернативу российскому посредничеству в переговорах между Баку и Ереваном

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В случае если посредничество Российской Федерации армянской стороной будет отвергнуто, думаю, что альтернативой могут являться прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, передает Азертадж.

«Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, к правде – не к Азербайджану, а к правде и к международному праву», – сказал президент на встрече с главами спецслужб стран СНГ.