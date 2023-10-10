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В Нахчыване будет построен стадион на 20 тысяч мест

В Нахчыване будет построен стадион на 20 тысяч мест

Выступающий в Премьер-лиге «Араз-Нахчыван» пока не может играть на своем стадионе. Причина заключается в том, что стадион города Нахчыван не соответствует требованиям Профессиональной футбольной лиги.

Ожидалось, что арена будет отремонтирована в начале сезона, но завершение работ задерживается., рассказал координатор «Араз-Нахчыван» Сакит Рза. По его словам,  работы по проектированию ведутся, но это отнимает много времени, сообщает Bizim.Media.

«С большой долей вероятности, в этом сезоне «Араз-Нахчывану» придется играть в Баку.

В рамках новой программы социально-экономического развития города Нахчыван в этом городе предусмотрено строительство нового стадиона вместимостью 20 000 зрителей.

Для арены уже выделен новый участок земли. После завершения проектирования будут начаты строительные работы», – подчеркнул он.

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