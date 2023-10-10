WP: ХАМАС начал планировать нападение на Израиль год назад при поддержке Ирана

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Палестинские боевики движения ХАМАС, стоящие за внезапным нападением на Израиль, начали планировать нападение по крайней мере год назад при ключевой поддержке иранских союзников, которые предоставили военную подготовку и логистическую помощь, а также десятки миллионов долларов на оружие.

Об этом заявили действующие и бывшие представители западных и ближневосточных разведок, пишет The Washington Post.

Хотя точная роль Ирана в субботнем насилии остается неясной, по словам чиновников, это нападение отражает многолетние амбиции Тегерана окружить Израиль легионами военизированных формирований, вооруженных все более совершенными системами вооружения, способными нанести удар глубоко внутри еврейского государства.