Чем обусловлен визит президента Алиева в Грузию? |
Война на Ближнем Востоке. День четвертый (фото, видео) |
Отправка американских войск в Израиль пока не планируется |
На юге Израиля обнаружены тела минимум 100 жертв нападения боевиков (видео) |
Франция приступила к выводу войск из Нигера (фото) |
Нетаньяху: Я велел атаковать ХАМАС так, как мы еще никогда не атаковали |
Эрдоган: Если Армения откроет Зангезурский коридор… |
ЦАХАЛ вернул контроль над южной границей Израиля (обновлено) |
Байрамов: Принимаются меры в связи с реинтеграцией карабахских армян |
Главное Мир

WP: ХАМАС начал планировать нападение на Израиль год назад при поддержке Ирана

WP: ХАМАС начал планировать нападение на Израиль год назад при поддержке Ирана

Палестинские боевики движения ХАМАС, стоящие за внезапным нападением на Израиль, начали планировать нападение по крайней мере год назад при ключевой поддержке иранских союзников, которые предоставили военную подготовку и логистическую помощь, а также десятки миллионов долларов на оружие.

Об этом заявили действующие и бывшие представители западных и ближневосточных разведок, пишет The Washington Post.

Хотя точная роль Ирана в субботнем насилии остается неясной, по словам чиновников, это нападение отражает многолетние амбиции Тегерана окружить Израиль легионами военизированных формирований, вооруженных все более совершенными системами вооружения, способными нанести удар глубоко внутри еврейского государства.

Теги:
Из этой рубрики
В Израиле были найдены тела около 1500 убитых боевиков ХАМАС
Мир

В Израиле были найдены тела около 1500 убитых боевиков ХАМАС

2023/10/10, 11:46
Что смешалось в Центральной Азии – все или ничего?
Мир

Что смешалось в Центральной Азии – все или ничего?

2023/10/10, 11:36
WP: ХАМАС начал планировать нападение на Израиль год назад при поддержке Ирана
Мир

WP: ХАМАС начал планировать нападение на Израиль год назад при поддержке Ирана

2023/10/10, 11:06
Эрдоган активно вмешался в переговорный процесс по палестино-израильскому обострению
Мир

Эрдоган активно вмешался в переговорный процесс по палестино-израильскому обострению

2023/10/10, 10:32
ХАМАС ведет переговоры с Россией
Мир

ХАМАС ведет переговоры с Россией

2023/10/10, 10:21
В секторе Газа попросили открыть коридор для доставки медпомощи
Мир

В секторе Газа попросили открыть коридор для доставки медпомощи

2023/10/10, 09:57
Евросоюз намерен сохранить текущие платежи палестинцам
Мир

Евросоюз намерен сохранить текущие платежи палестинцам

2023/10/10, 09:49
Война на Ближнем Востоке. День четвертый (фото, видео)
Мир

Война на Ближнем Востоке. День четвертый (фото, видео)

2023/10/10, 09:28
В ХАМАС заявили, что выполнили цели в Израиле и теперь готовы к переговорам
Мир

В ХАМАС заявили, что выполнили цели в Израиле и теперь готовы к переговорам

2023/10/10, 09:11