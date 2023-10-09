Москва осуждает визит супруги Пашиняна в Киев

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Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин осудил визит супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян в Киев.

«…О таких вызывающих шагах, как поездка супруги премьер-министра Армении в Киев и общение с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, как общение спикера армянского парламента господина [Алена] Симоняна с его украинским коллегой [Русланом] Стефанчуком. В последнее время в Ереван зачастили разного рода гости из Европы, которые тоже воспользовались Ереваном как трибуной для разного рода антироссийских заявлений», – заявил Галузин в интервью РБК.