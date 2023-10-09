Иран отрицает причастность к нападению ХАМАС на Израиль

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В Иране заявили, что не причастны к планированию или осуществлению нападения движения ХАМАС на Израиль.

Об этом пишет портал Amwaj.media со ссылкой на неназванных высокопоставленных арабских источников в службе безопасности в Бейруте.

В материале говорится, что источник портала «решительно отверг сообщения о том, что палестинский блицкриг 7 октября последовал за серией секретных встреч между арабскими и иранскими официальными лицами в Ливане».

В заявлении Amwaj.media представительство Ирана при ООН также отвергло возможность участия сил «Кудс» в принятии решений о наступлении ХАМАСА.

«Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются крайне автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа», — заявили в Миссии, подчеркнув, что решительно выступают в поддержку Палестины, но не участвуют в ее ответных действиях.