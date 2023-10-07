Вывод французских войск из Нигера начнется 9 октября

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Франция начнет вывод своих войск из Нигера в понедельник, 9 октября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Согласно информации, командование французскими вооруженными силами определило место временного размещения воинского контингента за пределами Нигера. Военнослужащие будут передислоцированы в соседний Чад, где расположен штаб войск Франции в Сахеле. Как отмечает Al Jazeera, представители командования ВС договорились с мятежниками о порядке вывода ограниченного контингента.