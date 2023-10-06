Президент Армении обсудил с Парижем поставки вооружений

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Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Армения ищет нового военного партнера и в настоящее время обсуждает вопрос оказания военной помощи с Францией. Он отметил, что Франция «выразила решительное намерение поддержать Армению и укрепить ее обороноспособность». Переговоры по этому вопросу уже идут, пишет РИА Новости.

Глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила, что поручила главе Министерства обороны Себастьяну Лекорню оценить возможности предоставления военной помощи Армении. Она не уточнила конкретные сроки и типы вооружений, которые могут быть поставлены Армении со стороны Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что санкции против Азербайджана будут контрпродуктивными и необходимо продолжать диалог с Баку.