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Аббасзаде: Некоторые абитуриенты поступают в вузы лишь с целью иметь диплом

Аббасзаде: Некоторые абитуриенты поступают в вузы лишь с целью иметь диплом

В Азербайджане некоторые абитуриенты поступают в вузы лишь с целью иметь диплом, не желая приобрести знания, и это ошибочный подход.

C таким мнением выступила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, которые приводит «Репорт», на некоторые специальности в вузах Азербайджана можно поступить даже набрав средний балл на вступительных экзаменах.

«Однако есть и специальности, для поступления на которые требуется очень высокий балл. Считаю этот принцип справедливым», – сказала М.Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ напомнила, что в этом учебном году в вузы Азербайджана поступили около 60 тыс. человек.

«В предыдущие годы этот показатель составлял в среднем 20 тыс. Поэтому, при наличии плановых мест в вузах Азербайджана нет необходимости ехать учиться за границу”, – сказала она.

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