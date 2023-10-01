Азербайджанская актриса получила награду фестиваля в Бишкеке

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Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя принял участие в IX Международном театральном фестивале ART-ORDO 2023, который прошел 24-29 сентября в Бишкеке (Кыргызстан).

Согласно информации пресс-службы театра, участниками мероприятии стали театральные коллективы из Азербайджана, России, Турции, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Азербайджанский театр представил моноспектакль İnanıram («Верю») по одноименной пьесе драматурга Ульвии Гейдаровой в постановке режиссера Эльшада Рагимзаде.

Актриса театра Земфира Абдулсамедова, исполнившая роль матери, была удостоена награды фестиваля в номинации «Лучшая женская роль».