ВСУ уничтожили еще 440 вражеских солдат и 18 единиц бронетехники

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За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 440 вражеских бойцов, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2023 года ориентировочно составили около 278570 (+440 с предыдущих суток) лиц убитыми.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

танков – 4702 (+11),

боевых бронированных машин – 8991 (+7),

артиллерийских систем – 6477 (+30),

РСЗО – 798 (+2),

средств ПВО – 537 (+0),

самолетов – 316 (+1),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5043 (+37),

крылатых ракет – 1529 (+0),

кораблей/катеров/ – 20 (+0),

подлодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 8883 (+29),

специальной техники – 933 (+1).