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ВСУ уничтожили еще 440 вражеских солдат и 18 единиц бронетехники

ВСУ уничтожили еще 440 вражеских солдат и 18 единиц бронетехники

За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 440 вражеских бойцов, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2023 года ориентировочно составили около 278570 (+440 с предыдущих суток) лиц убитыми.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

танков – 4702 (+11),
боевых бронированных машин – 8991 (+7),
артиллерийских систем – 6477 (+30),
РСЗО – 798 (+2),
средств ПВО – 537 (+0),
самолетов – 316 (+1),
вертолетов – 316 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5043 (+37),
крылатых ракет – 1529 (+0),
кораблей/катеров/ – 20 (+0),
подлодок – 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн – 8883 (+29),
специальной техники – 933 (+1).

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