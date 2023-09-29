Минтруда и соцзащиты подержит близких шехидов

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Ведется работа по оказанию социальной поддержки семьям азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий.

Согласно информации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, об этом сказал на очередном заседании коллегии ведомства председатель коллегии, министр Сахиль Бабаев.

Был отмечен широкий спектр мер социальной поддержки, осуществляемых по поручению главы государства после 44-дневной войны, в отношении семей шехидов, лиц с инвалидностью в связи с войной, участников войны. Министр подчеркнул, что оказание социальной поддержки семьям военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий локального характера, а также военнослужащим, получившим ранения в ходе этих мероприятий, в настоящее время является одним из основных направлений деятельности, и в связи с этим ведется соответствующая работа.

Сообщается, что успешно была продолжена программа по предоставлению квартир и частных домов семьям шехидов и ветеранам войны с инвалидностью. Было отмечено, что в этом году гражданам из этих категорий было предоставлено еще 750 квартир и частных домов, в поствоенный период – 5 250, а всего за прошедший период – 14 050, и реализация этой программы продолжится.

Была предоставлена информация о работе, проведенной в сфере социальных услуг, отмечено, что в этом году 5149 человек получили социально-бытовое обслуживание на дому, были переданы на усыновление 100 детей, а 126 детей из государственных детских учреждений возвращены в свои семьи в результате реинтеграционных мер. В текущем году путевками для санаторно-курортного лечения обеспечены 2 247 лиц, в том числе более 300 членов семей шехидов. Было отмечено также, что реализованы проекты социально-психологической поддержки детей шехидов.