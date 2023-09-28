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Байрамов проинформировал британского госминистра о ситуации в регионе

Байрамов проинформировал британского госминистра о ситуации в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по делам Европы Лео Докерти.

Согласно информации управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора была обсуждена повестка двустороннего сотрудничества и нынешняя обстановка в регионе.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о ситуации в регионе, сложившейся после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахе. Он отметил, что вывод армянских вооруженных сил, угрожавших миру и стабильности в регионе, и их разоружение в результате антитеррористических мероприятий, еще раз продемонстрировали чудовищный уровень милитаризации суверенных территорий Азербайджана, и добавил, что антитеррористические мероприятия в то же время способствовали началу процесса реинтеграции в наше общество армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. В результате контактов между представителем правительства Азербайджана и представителями местных армянских жителей, были предприняты практические шаги в направлении удовлетворения потребностей этих жителей.

Джейхун Байрамов довел до внимания британского госминистра, что утверждения армянской стороны о якобы осуществляемых в регионе «этнических чистках» не соответствуют действительности, наша страна принимает меры по реинтеграции армянского населения в наше общество.

Еще раз подчеркнуто, что Азербайджан привержен армяно-азербайджанской нормализации и мирному процессу, а также усилиям по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, в рамках Конституции Азербайджанской Республики и международных механизмов, стороной которых является наша страна.

В ходе телефонного разговора стороны провели обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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