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США обложили санкциями международную сеть по выпуску дронов в Иране

США обложили санкциями международную сеть по выпуску дронов в Иране

США сегодня, 27 сентября, ввели санкции против транснациональной сети, которая помогает с производством дронов в Иране. Об этом сообщает Министерство финансов США.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против пяти юридических и двух физических лиц, базирующихся в Иране, Китайской Народной Республике, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что они участвуют в закупке важных деталей для иранской программы беспилотных летательных аппаратов одностороннего нападения.

Эта сеть способствовала поставкам и финансовым операциям в поддержку закупки Организацией джихада самодостаточности аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции серводвигателей, которые используют в дронах типа «шахед».

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